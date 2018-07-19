ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов", входящая в состав ГК "Укроборонпром", успешно завершил заводские испытания радиогидроакустические системы "Ятрань".

Испытания, при которых было совершено сброс буев с вертолета Ми-14ПЧ, проходили в ходе масштабных международных учений "Си Бриз-2018" в Черном море, в условиях максимально приближенных к боевым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укробронпрома".

"Система "Ятрань" состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифровой центр обработки информации. Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих буев и позволяет полностью контролировать большую акваторию и оперативно передавать координаты целей для уничтожения", - сообщил Юрий Меленки, директор ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов". Он отметил, что разработка этой системы была проведена институтом за свои собственные оборотные средства.

Одной из особенностей работы системы "Ятрань" является то, что гидроакустические буи работают в полностью пассивном режиме. Это делает их абсолютно незаметными для противника. Благодаря им можно контролировать перемещение подводных лодок противника, что позволяет гарантированно их уничтожать. В общем, высокие характеристики системы "Ятрань" повышают боевую эффективность противолодочной обороны в разы.

Сейчас специалисты института готовят "Ятрань" к проведению государственных испытаний. Успешное завершение которых позволит начать, в случае заказа, серийное производство системы и ее поставки для усиления обороноспособности Украины.

Украинско-американские учения Си Бриз-2018, которые проходят в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Черного моря, стартовали в Одессе 9 июля. В них принимают участие представители 19 стран. Общая численность личного состава - более 2 тыс. чел.

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