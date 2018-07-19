На Закарпатье задержали крупного торговца наркотиками, промышлявшего опием
Крупного торговца наркотиками задержали во время спецоперации в Закарпатской области 18 июля, сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.
"Фиксировали его незаконную деятельность на протяжении апреля-июля и за это время наркодилер успел изготовить и сбыть 3,5 литра экстракционного опия. Промышлял своим бизнесом он как на территории региона, так и за его границами", - написал Сенюк на своей странице в соцсети Facebook.
В автомобиле наркодилера и в его доме изъяли 4 кг опия, холодное и огнестрельное оружие и часть средств от сбытых ранее наркотиков. Всего во время более 20 обысков сотрудники прокуратуры и полиции изъяли 7,5 литра экстракционного опия.
Фото: facebook.com/
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