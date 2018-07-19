Цены на нефть перешли от активного снижения к умеренному росту на заявлениях представителей Саудовской Аравии о том, что слухи об излишке нефти на рынке не имеют под собой основания.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по киевскому времени подорожал на $0,58 (0,80%) - до $73,48 за баррель. Ранее котировки падали до $71,83 за баррель, передает Bloomberg.

Котировка WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,05 (1,53%) - до $69,81 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт вырос в цене на $0,67 (0,99%), до $68,42 за баррель. Августовский фьючерс истекает 20 июля.

Как следует из сообщения министерства энергетики Саудовской Аравии, экспорт нефти из страны в июле будет примерно на июньском уровне, а затем сократится в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия будет "экспортировать только тот объем нефти, который заложен в соответствии с запросами на повышение поставок от клиентов", отмечается в заявлении.

"Ряд комментариев со стороны Саудовской Аравии оказал поддержку рынку, - отметил глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. - Это довольно сильное заявление".

В последнее время нефть дешевела из-за ожидаемого роста добычи в ОПЕК, включая Ливию, а также в США, и опасений сокращения спроса в связи с замедлением роста экономики Китая и торговыми спорами между Пекином и Вашингтоном.

Так, по данным источников, нефтедобыча на ливийском месторождении Waha увеличилась на 100 тыс. б/с.

Как сообщала "Cтрана", ранее цены на нефть перешли к росту, но не восстановились после резкого падения.

Мы сообщали, что забастовка нефтяников в Северном море взвинтила мировые цены на нефть.

Также цена на нефть рванула вверх до $78 за баррель после заявлений Ливии, Саудовской Аравии и США.



