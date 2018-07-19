Игорь Палица, близкий соратник Игоря Коломойского, который ранее занимал должность губернатора Одесской области, в беседе с народным депутатом Александром Шевченко (его коллегой по партии "Укроп") резко обрушился на президента Украины Петра Порошенко.

"Вы говорите о нападении на нас... Так а кто ты такой! Ты эту войну начал! Ты обещал АТО закончить за две недели. Но не закончил, а продолжаешь. И наоборот эту войну развиваешь, чтоб удержаться у власти, вбрасывая туда деньги и жизни украинских бойцов", - заявил Палица.

"Нашему временному президенту Порошенко же давно никто не доверяет, уже весь мир, который за нас воевал, сначала за Савченко, которую Порошенко потом посадил в тюрьму, какой бы эта Савченко не была, - заявил Палица. - ... ее надо садить в тюрму, за которую вся Украина боролась".

"Вы - те, которые грабят сегодня Украину, сидя в Кабмине, в Администрации Президента, в министерстве обороны, вы грабите эту страну, но хочу вас сказать, времени вам осталось мало", - отметил Палица.

"Нет уже олигархов, есть один Порошенко, но мы вас не боимся- также сказал он. - Мы сделаем так, что все что вы после майдановский побед, после майдановских смертей, все что вы украли, вы, Пашинский, мы все вернем государству".

Видео: youtube.com

Как сообщала "Cтрана", ранее были опубликованы фото Тимошенко в одном отеле с Коломойским. Последний выходил со встречи с ней вместе с Палицей.