Большая Палата Верховного Суда вывела новый порядок исчисления пени за просрочку уплаты алиментов. Заключение о применении норм права содержится в постановлении по делу № 572/1762/15-ц, вынесенном 25 апреля.

Напомним, Кассационный гражданский суд Верховного Суда отступил от заключений Верховного Суда Украины касаемо способа исчисления пени за просрочку алиментов, изложенных в постановлениях по делам № 6-94цс15,№ 6-300цс16, № 6-1554цс16 и передал дело на рассмотрение Большой Палаты еще в январе.

Большая Палата вывела формулу расчета общей суммы пени за неуплату или несвоевременную уплату алиментов.

Разъяснено, что пеня за задолженность по уплате алиментов начисляется на всю сумму неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, а ее начисление не ограничивается только тем месяцем, в котором не проводилось взыскание.

Правило о взыскании неустойки (пени) в размере одного процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки означает, что при исчислении общей суммы пени за просрочку уплаты алиментов учитывается сумма неуплаченных алиментов и количество дней просрочки. Поскольку алименты начисляются ежемесячно, срок выполнения этой обязанности будет разным, следовательно и количество дней просрочки также будет разным в зависимости от количества дней в месяце. То есть, пеня за просрочку уплаты алиментов должна начисляться на всю сумму неуплаченных алиментов за каждый день просрочки ее уплаты, а ее начисление не ограничивается только тем месяцем, в котором не проводилось взыскание.

Напомним, ВСУ в течение незначительного промежутка времени неоднократно менял свой подход к способу исчисления пени на основании статьи 196 Семейного кодекса.

Как сообщала "Cтрана", Верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.

Мы писали, что Рада одобрила закон об аресте средств неплательщика алиментов и запрете продажи ими имущества.