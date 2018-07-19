"Страна" уже рассказывала о том, как в Киеве недалеко от Бабьего Яра нашли фотоальбом знаменитого украинского партизана времен Великой отечественной войны Александра Федорова.

Откуда там взялся этот альбом из личного фотоархива героя Советского Союза - пока неизвестно. Но на находку после публикации "Страны" откликнулись его родственники.

За историческим документом приехала правнучка героя - киевлянка Марина Володина (дочь Федорова была замужем за начальником штаба Киевского военного округа Володина).

Киевский журналист Игорь Рец передал ей фотоальбом.

Правнучка партизана Марина Володина и нашедший альбом Игорь Рец. Фото - Игорь Рец

Интересно, что у партизана Федорова после нашей публикации нашелся еще один родственник - Александр Прозоров, который сейчас живет в израильском городе Ашкелоне.

Они с Мариной никогда не слышали друг о друге и познакомились только после находки альбома и публикации на "Стране".

"Поговорил сейчас с Мариной. Мы счастливы, что благодаря вам нашли друг друга!", - рассказал Прозоров "Стране".

Генерал-майор Алексей Федоров - один из руководителей партизанского движения во время войны, дважды Герой Советского Союза. Был командиром Черниговско-Волынского партизанского соединения , действовавшего в Украине, в Белоруссии и Брянских лесах России. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, что под Черниговом ранее повалили бюст Алексея Федорова и поглумились над ним.

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