Синоптик Наталья Диденко показала, как возле Украины крутится циклон, который приносит дожди.

"20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди (первая карта). Температура воздуха не изменится, 23-28 градусов тепла, на юге и востоке до +30 градусов. В Киеве насыщенный влагой воздух также завтра будет делиться со столицей локальными дождями и грозами. Днем 24 + 26 градусов. Градусов увеличится с середины следующей недели", - написала Диденко

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Cтрана", ранее на Киев надвигается гроза с мощным ветром, могут падать деревья.

Мы писали, что Украину сегодня накроют дожди с грозами, в Киеве ожидается град.

Ранее синоптики рассказывали, что в Украину идут жара и дожди.