Острая дизентерия Зонне (Sonnei) диагностирована у 18 из 94 заболевших в детском лагере "Орленок" (Донецкая обл.), сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Сегодня Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере "Орленок" Донецкой области, произошедшей 16-17 июля 2018 года. У 18 из 94 заболевших подтвержден диагноз "острая дизентерия Зонне", возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella Sonnei)", - говорится в сообщении на сайте Минздрава в четверг.

В ведомстве заверили, что больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в лагере.

Как сообщалось, 16 июля зафиксировано массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха "Орленок".

По состоянию на утро 19 июля в больницы Донецкой области госпитализированы 94 чел. из лагеря "Орленок" (79 детей и 15 взрослых). Все они находятся на стационарном лечении.

Как сообщала "Cтрана", в львовском кафе произошло массовое отравление, все пострадавшие - в больницах.

Мы писали, что в лагере "Славутич" под Киевом медики обследовали детей, которые были в контакте с заболевшими.

Ранее мы сообщали, что шаурма из львовского фастфуда все еще "держит" в стационаре 16 человек.