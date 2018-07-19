В среду, городской совет Нью-Йорка единогласно принял новые правила, касающиеся аренды жилья. Они затронут и популярный сервис аренды жилья Airbnb, сообщает Dow Jones.

В частности, компанию обязали раскрывать имена и адреса лиц, предоставляющих свое жилье в аренду. За отказ предоставить эти данные полагается штраф в размере до $1,5 тысяч с человека.

Таким образом город планирует бороться с теми, кто нарушает законы Нью-Йорка, не позволяющие владельцам жилья сдавать его в аренду сроком менее 30 суток без нахождения на сдаваемой площади.

"Это решение было предопределено с самого начала, и теперь жители Нью-Йорка будут подвергаться неконтролируемому нарушению их права на частную жизнь с официального разрешения городского совета", - заявила представитель Airbnb Лиз Деболд Фуско.

По мнению Airbnb, решение было принято под давлением ассоциации отелей, которые теряют выручку из-за конкуренции со стороны компании.

Представители Airbnb отмечают, что средний житель Нью-Йорка, сдающий жилье через компанию, принимает 60 гостей в год и зарабатывает на этом $6,3 тыс. При этом 77% хозяев тратят эти деньги на выплату ипотеки и оплату коммунальных расходов.

Как сообщала "Страна", Microsoft купила за $7,5 миллиарда популярный сервис GitHub, который используется для хостинга IT-проектов и их разработки.

Отметим, что популярный онлайн-сервис перестал бронировать жилье в Крыму.