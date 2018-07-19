Президент США Дональд Трамп надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент в очередной раз заявил, что его первая встреча с Путиным была правильным решением. "Саммит с Россией имел большой успех, но только не для настоящих врагов людей - Fake News Media", - написал он.

"Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать реализовывать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северная Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, для этих проблем ... но они все могут быть решены", - написал Трамп.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Cтрана", ранее Трамп рассказал об "агрессивной Черногории", которая может начать Третью мировую".

Мы писали, что Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.

Ранее мы опубликовали опрос, что киевляне говорят о встрече президентов США и РФ.