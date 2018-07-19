Экс-председатель Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чорнобук объявлен в государственный розыск. Он, якобы, скрывается от следствия на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает Интерфакс.

"11 июля по месту постоянного жительства бывшего председателя Апелляционного суда АРК, по месту его работы и дома у родственников прокуратура АРК и сотрудники СБУ провели санкционированные обыски. На тот момент ни по одному адресу он физически не находился. После чего было вручено подозрение в совершении государственной измены и ходатайство об избрании меры пресечения. Также, соответствующие документы были посланы по почте по адресам возможного пребывания подозреваемого. Однако он скрывается от следствия и потому 16 июля был объявлен в государственный розыск", - рассказала Тихончик в комментарии в четверг, 19 июля.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Крыма добавила, что Чорнобук находится на территории Украины.

"Нет сведений о том, что он покидал территорию страны. Он был объявлен в розыск, потому что скрывается от следствия и по направленным ему повесткам не являлся", - сказала Тихончик.

Как сообщалось, 11 июля правоохранители провели обыски в помещении, где живет Чорнобук, в тот же день ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (документ вручили родственнику). В Генпрокуратуре утверждают, что Чорнобук вел подрывную деятельность: помогал РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора.

Чорнобук был уволен 29 сентября 2016 года с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за нарушение присяги после того, как соответствующее представление внес в Верховную Раду Высший совет юстиции. Однако Генпрокуратура Украины не нашла в заявлениях судьи признаков состава преступления по статье о госизмене, о чем был дан ответ за подписью замгенпрокурора Анатолия Матиоса на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

В Генпрокуратуре заявили, что в ходе досудебного расследования совершения судьями крымских судов государственной измены установили, что 24 марта 2014 года Чорнобук "во время интервью высказывался по вопросу перехода работы судей на применение российского законодательства, в дальнейшем читал судьям лекции по соответствующей тематике".

"Постановлением следователя была проведена лингвистическая экспертиза, на решение которой поставлены вопросы о наличии в высказывании Чорнобука публичных призывов к умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ Украины, государственной границы Украины, и к насильственному изменению конституционного строя, и так далее. В соответствии с выводом судебного эксперта от 10.03.2016 в высказываниях В.Чорнобука призывов к вышеуказанным действиям не установлено", - отмечается в документе.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что на основании дополнительно собранных материалов назначена дополнительная лингвистическая экспертиза и по ее результатам и материалам досудебного расследования действиям Чорнобука будет дана юридическая оценка.

В ответе также отмечается, что о подозрении в совершении государственной измены на тот момент были извещены 328 судей АРК и Севастополя.

В конце марта 2014 года Чорнобук покинул полуостров и перешел на работу в городе Днепр, а самопровозглашенный "Госсовет Республики Крым" включил его в список лиц, которым запрещен въезд в Крым. 

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