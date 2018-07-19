Агент 007 Джеймс Бонд впервые за последние 20 лет столкнется с русским противником, сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

На роль противника Бонда в очередном продолжении "бондианы" кинопродюсеры ищут актера 30-60 лет, выходца из России или с Балкан, который сможет сыграть "харизматичного, влиятельного, изобретательного, холодного и мстительного" персонажа.

Вероятно, русской будет и подруга Джеймса Бонда: в новой картине заявлена русская героиня, владеющая боевыми навыками, "умная, смелая, веселая, яростная и очаровательная".

В последний раз злодей из России появлялся в фильме о суперагенте Бонде "И целого мира мало" в 1999 году. Тогда Бонду в исполнении Пирса Броснана противостоял экс-агент КГБ Виктор Зокас, которого сыграл Роберт Карлайл.

Как сообщала "Cтрана", ранее 50-летний "Джеймс Бонд" Дэниел Крейг готовится стать папой.

Мы писали, что стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007.

Ранее была названа дата выхода 25-го фильма про Джеймса Бонда. Он выйдет на экраны в конце 2019 года, его режиссером стал Дэнни Бойл. Заглавную песню, вероятно, запишет Дуа Липа.