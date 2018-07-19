Киберполиция закрыла сайт Коммунистической партии и изъяла всю компьютерную технику, включая сервера. Ранее лидер политической силы Петр Симоненко сообщил об обыске в центральном офисе КПУ.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают Украинские новости.

"Сайт закрывается", - сказал он.

По его словам, в четверг, 19 июля киберполиция проводит следственные действия в офисе КПУ в Киеве в рамках уголовного производства по статье 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Как сообщала "Страна", у лидера коммунистов Петра Симоненко провели более 20 обысков, изъяли оружие. "После экспертизы изъятые при обыске предметы могут быть приобщены к материалам уголовного производства, и в дальнейшем будут планироваться процессуальные действия с Симоненко", - рассказал глава СБУ.

Ранее главу украинских коммунистов Петра Симоненко вызвали на допрос в СБУ.