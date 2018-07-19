Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,44 грн/$1 с 26,405 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,42-26,46 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,4724 грн/$1 с 26,3033 грн/$1. Торговый оборот составил $303,38 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $428,24 млн.

Согласно оценке директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, снижение курса гривни в последние дни не является устойчивым трендом на снижение, а ситуативными колебаниями.

"С начала июля официальный курс гривни к доллару колеблется в диапазоне 26,21-26,44 грн/$1. При этом локальный минимум наблюдался 17 июля, максимум – 5 июля. Поэтому говорить об устойчивости тренда снижения курса не приходится - это ситуативные колебания в результате комбинации ряда факторов, а именно: сезон низкой деловой активности и соответствующие сравнительно небольшие объемы торгов; традиционно высокий спрос на валюту со стороны энергоимпортеров и ритейлеров, усиливающийся в начале месяца за счет периода вывода дивидендов нерезидентами, а в конце – повышением уровня гривневой ликвидности за счет возмещений НДС. Уровень остатков на корсчетах банков в июле находится в диапазоне 40-58 млрд грн, что создает навес ликвидности, достаточный для дополнительных спекулятивных раскачек курса. Кроме того, наличный рынок, показывавший в первой половине лета пример курсового оптимизма, максимально синхронизировал свои котировки с безналичным рынком, что снизило уровень подпитки межбанка за счет перепродажи более дешевой валюты с наличного рынка. Усилению курсовой волатильности также способствуют сигналы внешних рынков, к которым наш внутренний небольшой и открытый рынок является высоко чувствительным – трансконтинентальные торговые войны, ценовые тренды на сырье, растущие риски мирового кризиса", - сказал О. Куринной агентству "Интерфакс-Украина".

По его оценке, при отсутствии экономических и политических шоков курс гривни до конца июля будет находиться в диапазоне 26,2-26,4 грн/$1.

НБУ также ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 июля 2018г до уровня 26.472433 грн/$1 по сравнению с 26.303338 грн/$1 на 19 июля 2018г: 100 долларов США - 2647.2433, 100 евро - 3067.6255 и 10 российских рублей - 4.1837 гривен.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 июля составил 267.4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $214.3 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что корпорации взвинтили курс доллара к гривне и останавливаться не собираются, а также о том, что курс доллара готовятся вывести на 26,50 гривен.