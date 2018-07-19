В Украине в ближайшие сутки 20 июля погоду по-прежнему будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, местами дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в стране местами ожидаются небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части 28-31° .

В Киеве 20 июля ночью кое-где небольшой дождь, днем кратковременный дождь местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Фото: meteo.gov.ua/

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью 8,8° в 1907 году.

В Украине 21 июля ночью без осадков, днем, кроме юга, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-33°.

В Киеве 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Как сообщала "Cтрана", ранее стал известен прогноз погоды на выходные.

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