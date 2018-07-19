Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - заявил председатель САП.

Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор.

"Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил в КДКП возражение на вывод, который рекомендует ограничиться выговором в отношении Холодницкого.

"Страна" разбиралась, что означают акции в офисах НАБУ и САП. Противостояние НАБУ и САП, а главное - стоящих за ними группировок власти - вышло на зримый, уличный уровень.

Напомним, что еще в апреле Холодницкий заявлял, что Луценко с Сытником хотят его отставки. "Для чего это делается? Никто не хочет иметь независимого прокурора. Все хотят иметь подконтрольного, чтобы контролировать свои сферы. Значит, наш институт все правильно делает", - сказал он.