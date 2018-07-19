На первой странице журнала Time вышел общий портрет президентов США и России
На обложке выходящего в печать 30 июля номера американского журнала Time разместят совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Так в мейнстрим-медиа решили обозначить встречу двух лидеров в Хельсинки.
Об этом в четверг, 19 июля, сообщается на сайте издания.
В Time назвали обложку от визуальной художницы Нэнси Бурсон, попыткой отобразить конкретный момент во внешней политике США после недавней встречи Путина и Трампа в финском Хельсинки.
Бурсон получила известно после разработки технологии для воссоздания лиц с учетом возрастных изменений, которая используется ФБР для поиска пропавших детей.
По словам художницы, цель этого портрета - помочь читателям "остановиться и подумать", когда дело касается сходства между двумя лидерами.
Отметим, что Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.
Также в Twitter американского журнала опубликовано видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина, и наоборот.
TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1— TIME (@TIME) 19 липня 2018 р.
Видео: twitter.com/TIME
Скандально известный французский журнал Шарли Эбдо также посвятил заголовок Путину и Трампу с подписью под картинкой: "Мы хотели бы избавиться от".
Фото: facebook.com/AndrijShkil
"Страна" разбиралась, что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа.
Основной накал такой риторики обеспечили США и Британия.
Напомним, что в Госдепе озвучили три предложения по нормализации отношений с Россией.