На обложке выходящего в печать 30 июля номера американского журнала Time разместят совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Так в мейнстрим-медиа решили обозначить встречу двух лидеров в Хельсинки.

Об этом в четверг, 19 июля, сообщается на сайте издания.

В Time назвали обложку от визуальной художницы Нэнси Бурсон, попыткой отобразить конкретный момент во внешней политике США после недавней встречи Путина и Трампа в финском Хельсинки.

Бурсон получила известно после разработки технологии для воссоздания лиц с учетом возрастных изменений, которая используется ФБР для поиска пропавших детей.

По словам художницы, цель этого портрета - помочь читателям "остановиться и подумать", когда дело касается сходства между двумя лидерами.

Отметим, что Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.

Также в Twitter американского журнала опубликовано видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина, и наоборот.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1