После инцидента у Голосеевского судом, где радикал Евгений Карась начал драку с сотрудником Громадского Игорем Бурдыгой, к которой подключились соратники главы С14, журналиста отстранили от работы.

"Это решение редакции Громадского, и редакция отказывается его комментировать," - сообщили в комментариях "Стране" в редакции Громадского.

Напомним, ранее появилось видео потасовки радикалов из C14 с журналистом "Громадського" Игорем Бурдыгой у здания Голосеевского суда.

Инцидент произошел 18 июля, когда выбирали меру пресечения одному из координаторов С14 Сергею Мазуру по делу о разгоне и сожжению ромского лагеря на Лысой горе в Киеве. Напомним, что Мазура арестовали на два месяца.

Возле здания суда радикалы из С14, окружили журналиста Громадского, и потребовали объяснить, почему Бурдыга написал нелицеприятный пост о патриотах. Дошло до рукоприкладства, первым драку затеял лидер радикалов Евгений Карась, который дал журналисту пощечину, потом на Бурдыгу сзади набросился кто-то из соратников ухмыляющегося Карася. Дерущихся разняла полиция.