Херсонский суд наложил арест на квартиру и 2 автомобиля подозреваемого в государственной измене директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом заявила спикер прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, арест наложен на квартиру Вышинского в Киеве. Также арестовано его имущество, которые было изъято во время обысков.

"Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - сказала Тихончик.

Украинские правоохранители задержали руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей еще на 60 суток - до 13 сентября.

Как сообщала "Cтрана", суд отказался вернуть Вышинскому два изъятых джипа. Речь идет о внедорожниках Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon. Машины забрали после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Мы писали, что Кириллу Вышинскому выдвинули новую "пидозру" за юраунинг в банковской ячейке.

Ранее власти Украины запретили российскому консулу посещать Кирилла Вышинского.