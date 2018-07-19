Поздно вечером 18 июля в рамках IХ Одесского Международного кинофестиваля состоялась всеукраинская премьера фильма "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы.

"Донбасс" - военная трагикомедия. Его фабула - это своеобразная цепочка из 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, сообщают создатели.

Режиссер фильма, получивший в Каннах премию, назвал Донбасс "не регионом, а понятием", что не нашло понимания прежде всего у иностранных коллег украинского режиссера с белорусскими корнями.

"Со всей своей беспощадной жестокостью он высмеивает "деградировавших обезьян с гранатами" в Донецке и Луганске. Он не пытается понять, задуматься, подвергнуть сомнению. Каждый кадр фильма Донбасс кричит "Посмотрите на этих глупых идиотов!", пишет у себя в Facebook режиссер режиссер Марк Рэймонд Уилкинс, который был горд оказанной ему честью побывать на национальной премьере нашумевшего фильма.

"Если Сергей Лозница хотел вложить все свое отвращение и гнев по поводу людей в Восточной Украине в этот фильм, оскорбить и высмеять их, то он сделал отличную работу", продолжает режиссер.

"Я твердо верю в ответственность художника, особенно если его работа отражает болезненное темы. Donbass - идеальный пища для ума людей на Востоке, чтобы они поверили, что их соотечественники на Западе не понимают их, не принадлежат им и должны быть атакованы. Я хочу пойти еще дальше: глобальный творческий класс, потерял связь с людьми, которым больше всего нужна забота о культуре: рабочими, эксплуатируемыми, слабыми. Мы потеряли связь с ними и оставили место для Трампов, Эрдоганов и Путиным нашего времени", заключает режиссер.

Фото: facebook.com/marc.r.wilkins

Напомним, что главный приз - Золотую Пальмовую ветвь в Каннах получил швед Рубен Остлунд с фильмом "Квадрат".