Суд в Харькове, слушающий дело о прошлогоднем кровавом ДТП на Сумской, столкнулся с неожиданным препятствием: пропала ключевой свидетель - врач-нарколог Елена Федирко. Сразу после ДТП Федирко брала анализы биоматериалов у обвиняемой Елены Зайцевой. Допросить врача предполагалось 18 июля, но стороне обвинения не удалось выяснить место пребывания свидетельницы.

В интервью "Обозревателю" адвокат потерпевших в ДТП Лариса Матвеева обратила внимание на странности в расследовании дела.

"Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - сообщила Матвеева.

Показания врача-нарколога крайне важны для установления состояния Зайцевой в момент аварии.

"Именно она (Федирко) зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ", - добавила адвокат.

Напомним, сразу после аварии было объявлено, что в анализах задержанной Зайцевой были обнаружены опиаты. Позже сообщалось, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.

Как сообщала "Cтрана", ранее Зайцева объяснила, почему ее Lexus вынесло на людей.

Мы писали, что на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.