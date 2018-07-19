В Кирилловке шторм на Азовском море опрокинул водный мотоцикл, который тянул за собой девушку-парашютистку на веревке.

Ее начало относить в открытое море, но тут на помощь бросились больше десятка человек, которые были на пляже. Об этом сообщает ТСН.

Мужчины поймали веревку и вернули девушку на землю.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", в курортной Кирилловке нечистоты сбрасывали в море через тайный трубопровод. Утлюкский лиман отделен от Азовского моря Федотовой косой и соединен с морем через пролив между Бирючьим островом и косой Арабатская стрелка.

Отметим, что под Одессой смерч поднял в воздух подростка вместе с палаткой. Спустя несколько секунд он упал на землю вниз лицом и травмировался.