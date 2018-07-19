Сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о введении ЕС тарифных квот для 11 видов металлопродукции из Украины.

Квоты применяются для 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

После того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Под действие квот попали такие виды продукции, как листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Украинская сторона считает, что у ЕС ннет веских оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины.

"Это типичное положение полуколонии"

На эту новость отреагировали украинские блогеры. В частности, народный депутат Евгений Мураев пишет: "Самая смешная часть текста - это "украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот". Та самая, кстати, сторона, которая подписала Ассоциацию по принципу "делай со мной что хочешь, милый". Вот он и делает: вводит любые ограничения, выгодные европейскому рынку, а сырого леса, например, требует больше - тут квот нет. Типичное положение полуколонии. И если действительно любить Украину, то соглашение должно быть как минимум пересмотрено в нашу пользу, а если ее нет - отменено".

Вячеслав Чечило иронизирует: "Новости евроинтеграции: Еврокомиссия ввела ограничения на 11 видов металлопродукции из Украины. Плохо скакали, не иначе".

Политолог Руслан Бизяев предупреждает, что это еще не все: "А вот и первые результаты торговой войны США и ЕС. Я об этом говорил месяц назад.

Не верили. А ведь это еще не вечер. Помимо прочего с начала 2019( если не раньше) на рынок страны хлынет дешевый китайский металл. А эти арбузы баржами возят. Гиперлупы блт...".