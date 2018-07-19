Появилось видео потасовки радикалов из C14 с журналистом "Громадського" Игорем Бурдыгой у здания Голосеевского суда.

Инцидент произошел 18 июля, когда выбирали меру пресечения одному из координаторов С14 Сергею Мазуру по делу о разгоне и сожжению ромского лагеря на Лысой горе в Киеве. Напомним, что Мазура арестовали на два месяца.

Возле здания суда радикалы из С14, окружили журналиста Громадского, и потребовали объяснить, почему Бурдыга написал нелицеприятный пост о патриотах. Дошло до рукоприкладства, первым драку затеял лидер радикалов Евгений Карась, который дал журналисту пощечину, потом на Бурдыгу сзади набросился кто-то из соратников ухмыляющегося Карася. Дерущихся разняла полиция.

Видео: youtube.com/

На прошлой неделе Мазуру внезапно вручили подозрение и обыскали его квартиру. Внезапно - потому что атака на табор произошла еще в апреле, а Мазур никогда и не скрывал своего участия в ней.

"Страна" уже делала предположения, что власти Украины взяли курс на мягкое вытеснение националистов - того все настойчивее требуют западные структуры. Одновременно они не готовы решать этот вопрос кардинально: радикальные группировки являются главной опорой режима после полиции и спецслужб.

Ранее С14 обратилась с иском в суд против "Громадського ТВ" из-за того, что их назвали "неонацистами".