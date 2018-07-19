С 1 августа киевляне рискуют остаться без горячей воды и электроэнергии в случае неурегулирования вопросов о долгах "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины".

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает УНИАН.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Однако, Нафтогаз отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов Киевэнерго.

"Объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 кроме тепла производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением", – отметил Пантелеев.

По его словам, сейчас 7 тыс. домов находятся без горячего водоснабжения. Часть из них – из-за гидравлических испытаний, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ.

Он отметил, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.

Также Пантелеев сообщил, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электрической энергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Владельцами голосующих акций Киевэнерго является подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy BV - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

Напомним, что 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Сейчас продолжается процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго. Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго на втором этапе – до 1 августа текущего года.

Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставку газа.

В свою очередь Нафтогаз не подписывает договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. В последнем подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона О теплоснабжении.

9 июля Нафтогаз Украины подал встречный иск к Киевтеплоэнерго в пределах споры между сторонами о правопреемстве газовых долгов и заключения договора на поставку газа.

13 июля, в Нафтогазе назвали условие разрешения конфликта с Киевэнерго.

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленный газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

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