Правительство Черногории ответило на сомнения президента США Дональда Трампа о необходимости защиты таких "маленьких союзников по НАТО".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 19 июля, на сайте черногорского ведомства.

В заявлении говорится, что страна, будучи новым членом НАТО и кандидатом в ЕС, вносит свой вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и в Афганистане - вместе с американскими солдатами в Афганистане.

Отдельно отмечается, что Черногория стала единственной балканской страной, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война.

"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении.

Исходя из этого, подчеркивается в заявлении, дружба и союз Черногории и США являются крепкими и постоянными.

18 июля сообщалось, что Трамп после встречи с Путиным в Хельсинки выразил сомнения относительно обязательств США защищать в случае нападения таких "крошечных" союзников, как Черногория. При этом Трамп назвал черногорцев очень агрессивными.

В НАТО отреагировали на слова президента США по Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.

Как сообщала "Страна", Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.

"Некоторые ненавидят то, что я хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным. Они предпочли бы начать войну, лишь бы только не видеть этого. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа", - написал президент США.

Напомним, что во время саммита стран-членов в НАТО планируют пригласить Македонию.