В Киеве открыли судебное производство по делу о новых тарифах на проезд. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Речь о новых тарифах в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Первое заседание по этому делу пройдет 16 августа.

Истцы просят суд отменить распоряжение КГГА от 5 июля 2018 "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Авторы заявления - нардепыСергей Каплин (фракция БПП), Петр Тигунов и Сергей Юрчик.

Отметим, что, повысив тарифы, мэр Киева уехал праздновать свой день рождения в Америку.

"Страна" разбиралась, что киевляне и гости столицы думают о новых тарифах на метро и транспорт.