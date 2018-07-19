Верховный суд Испании отменил международный ордер на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще пяти каталонских политиков, выступающих за отделение от Испании.

Об этом сообщает AP.

Решение было принято после того, как суд в Германии отказал в экстрадиции Пучдемона в Испанию по делу о подготовке восстания, при этом, все же, разрешив его выдачу по обвинению в растрате.

Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста. Позже он приехал в Германию, где его взяли под стражу по запросу Испании.

В октябре 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить действовавший тогда парламент и правительство Каталонии.

Карлес Пучдемон после отстранения с должности испанскими властями находится в изгнании.

Как сообщала "Страна", в Барселоне собрался огромный 100-тысячный митинг сторонников Каталонии. Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров из Мадрида перевели в тюрьму Каталонии.

Отметим, что власти Каталонии продолжат переговоры с Испанией.