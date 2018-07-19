Антикоррупционер Виталий Шабунин, которого на акции против главы САП Назара Холодницкого, облили зеленкой и обсыпали мукой заявил, что ему приходят смски с угрозами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и приложил также скан самого сообщения.

"Ты вчера совершил очень большую ошибку, когда опубликовал фото Руслана и Урагана. У тебя есть время до завтра его удалить. иначе одной зеленкой не обойдешься. Ты просто исчезнешь", - сказано в сообщении.

Шабунин пишет, что "знающие люди подсказали, что "Ураган" - это кликуха Коханивского, ну а "Руслан", соответственно, это - Руслан Журило, руководитель Горно-химической корпорации и один из подозреваемых НАБУ в деле народофронтовца Мартыненко". Он говорит, что обоих сфотографировали неподалеку САП в день акции 17 июля.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Напомним, под офисом специальной антикоррупционной прокуратуры состоялись два противоположных митинга - один против Назара Холодницкого, а другой в его поддержку.

Причина митинга - Холодницкий на днях закрыл уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова. Чем и вызвал обвинения в свой адрес в том, что он незаконно закрыл дело, стремясь выслужиться перед министром и сохранить свой пост. Но на поддержку главы САП подоспели "уличные бойцы" Авакова во главе с Ильей Кивой.

На деле этот конфликт уже стал войной Банковой и "Народного фронта", который стал склоняться к поддержке Юлии Тимошенко в качестве кандидата в президенты.

Как рассказывала "Страна", именно "НФ" сейчас поддерживает антикоррупционного прокурора. А вот главу НАБУ Артема Сытника в последнее время связывают с Банковой - об этом стали особенно часто говорить после ночного визита Сытника домой к Порошенко в Козин.

Ранее "Страна" сообщала о "ватной традиции" радикалов. Кого в Украине обливали зеленкой при старой и новой власти.

Также баттлы с зеленкой и тортом "Рошен". Что означают акции в офисах НАБУ и САП.