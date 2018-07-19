Президент России Владимир Путин назвал возможное обострение ситуации на юго-востоке Украины - одним из основных рисков в сегодняшней внешнеполитической сфере.

Об этом он сообщил в своем выступлении на совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях.

"Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта.

Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути. Исходим из того, что Минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования этой кризисной ситуации", - отметил он.

Путин заявил о том, что российские власти "будут реагировать соразмерно на агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России", и предупредил "иностранных коллег" о последствиях попыток включить Украину или Грузию в "военную орбиту" НАТО.

Видео: youtube.com/RT на русском

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