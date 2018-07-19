Мэр Киева Виталий Кличко, который после повышения цен на проезд взял отпуск и празднует свое 47-летие в США на границе с Канадой, радостно поделился об ошибке своего смартфона.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"На днях делал селфи. Смартфон, обведя в квадрат лицо, перед нажатием кнопки выдал: "пол- мужчина, возраст - 32. Ошибся смартфон!...". - сообщил он.

Он подчеркнул, что у него "внутреннее чувство, что все только начинается". "Во всех смыслах!

Знаю! Хочу! Могу! - И физически, и руководствуясь жизненным опытом, и имею возможности!", - написал Кличко и поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее "Страна" сообщала, что после повышения цен на проезд мэр Киева Виталий Кличко объявил, что пойдет на третий срок.

Кстати, пока мэра Кличко критикуют за повышение цены на проезд, его жена отправилась медитировать в Грецию.