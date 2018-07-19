В среду, 18 июля неизвестный позвонил по телефону "102" и пригрозил взорвать базу отдыха в курортном посёлке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает Белгород–Днестровский отдел полиции.

Аноним заявил по телефону, что взрыв "планируется" на следующий день - около полудня 19 июля.

На место возможной трагедии выехали полицейские и взрывотехники, эвакуировавшие примерно 400 человек и тщательно проверившие саму базу и прилегающую территорию. Завершилась проверка лишь к 20:00 - никаких взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в поселке Затока действительно произошел пожар на базе отдыха. На кухне, расположенной на втором этаже здания, произошло возгорание деревянной стены. Огонь удалось погасить без жертв.

Напомним, что ГосЧС требует закрыть крупнейший детский лагерь в Одессе. Инспекторы выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности после проверки.