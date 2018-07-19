Сегодня Константина Аймедова, назначенного министром здравоохранения Ульяной Супрун и.о. ректора Одесского медуниверситета, не пустили на рабочее место сторонники бывшего руководителя Валерия Запорожана.

Об этом пишет "Думская".

Вместо Аймедова вузом на данный момент руководит проректор по научно-педагогической работе Юрий Бажора, которого Запорожан, оформляя себе больничный, назначил и.о. ректора.

Аймедов уехал в отделение полиции писать заявление на недопуск к рабочему месту.

В медуниверситете, напомним, сейчас работает комиссия Минздрава, которая проверяет вуз.

До этого адвокат Запорожана Екатерина Кармазина заявила, что профессор обжаловал свое увольнение в Печерском районном суде столицы. Кроме того, в Приморском районном суде Одессы рассматривается его иск о признании незаконной комиссионной проверки вуза.

Также сегодня в Приморском суде Одессы должны были рассмотреть заявление Запорожана касательно запрета проверки от МОЗ. Заседание еще продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун после долгой борьбы отправила в отставку ректора-миллионера из Одессы.