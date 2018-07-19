В понедельник, 16 июля 2018 директор НАБУ Артем Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (далее - КДКП) возражения на вывод ее члена, рекомендовавшего ограничиться выговором вместо увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Фактически, он прямо потребовал увольнения Холодницкого.

"Поскольку в заключении КДКП констатировано неоднократное совершение Назаром Холодницким грубых нарушений, то имеются все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора, что влечет за собой прекращение его прокурорских полномочий, как следствие, прекращение полномочий в административной должности - заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - говорится в письме Сытника.

НАБУ считает, что в данном случае КДКП может и должен инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП.

"Страна" разбиралась, что означают акции в офисах НАБУ и САП. Противостояние НАБУ и САП, а главное - стоящих за ними группировок власти - вышло на зримый, уличный уровень.

Напомним, что еще в апреле Холодницкий заявлял, что Луценко с Сытником хотят его отставки.

"Для чего это делается? Никто не хочет иметь независимого прокурора. Все хотят иметь подконтрольного, чтобы контролировать свои сферы. Значит, наш институт все правильно делает", - сказал он.