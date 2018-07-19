Основатель и руководитель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил о попытках России через соцсеть вмешиваться в избирательный процесс в США 2015-2016 годах.

Об этом он сказал в интервью изданию Recode.

"Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы", - заявил Цукерберг.

По его словам, руководство соцсети пыталось действовать в кооперации с правительством в деле российского вмешательства. Им в Facebook занималась российская группа хакеров, которая является частью военной разведки РФ. Правительство США ее называет APT28.

"Мы определили это, фактически, в середине 2015 года и сообщили ФБР. Когда мы видели подобную активность во время кампании (президентской - Прим.Ред.) 2016 года, что они пытались узнать персональную информацию людей, мы также сообщали это лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks (веб-сайт, ответственный за "слив" писем американских чиновников - Прим.Ред.), для того, чтобы передать похищенную информацию журналистам", - говорит Цукерберг.

По словам руководителя Facebook, руководство компании передало всю информацию сотрудникам ФБР. Цукерберг добавил, что сейчас расследование продвинулось значительно дальше и теперь факты легче сложить вместе.

"Страна" разбиралась, как Facebook и Google убеждают пользователей согласиться на слежку.

Соцсеть, для отвлечения внимания, может показывать фейковые напоминание о новом сообщении, когда пользователь находится на странице настроек приватности.

Напомним, что Facebook проверит пользователей, поставивших "единицу" странице FIFA на флешмобе "в поддержку хорватов".