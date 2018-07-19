Новым главой "Киевстара" стал руководитель казахского Beeline из Киева
Новым руководителем Киевстара вместо ушедшего сегодня в отставку Петра Чернышова стал Александр Комаров, вывший исполнительный директор Beeline-Казахстан.
Об этом говорится в сообщении группы Veon – владельца Киевстара.
"Петр Чернышов, ранее возглавлявший бизнес-единицу Евразия и занимавший должность президента Киевстар в Украине, решил покинуть группу", – отметили в Veon.
Комаров родился в 1972 году. Окончил Киевский политехнический институт, начинал карьеру в 1994 году в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи. С 1997 по 2002 год работал в компании Globalstar в области маркетинга и продаж.
В 2002 году был приглашен на пост директора по развитию бизнеса в Adell Saatchi & Saatchi (Видео Интернешнл Киев). В 2004 году стал генеральным директором этого рекламного агентства, а позже возглавил группу Видео Интернешнл в Украине.
На протяжении 2007-2013 годов был генеральным директором компании GroupM в Украине.
В июле 2013 года получил приглашение из Казахстана возглавить местный офис российского мобильного оператора Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 возглавил компанию.
"Страна" сообщала, что президент "Киевстара" Чернышов официально ушел в отставку.
Также президент "Киевстара" уйдет в отставку. Одним из поводов может быть критика Порошенко - источник.