Новым руководителем Киевстара вместо ушедшего сегодня в отставку Петра Чернышова стал Александр Комаров, вывший исполнительный директор Beeline-Казахстан.

Об этом говорится в сообщении группы Veon – владельца Киевстара.

"Петр Чернышов, ранее возглавлявший бизнес-единицу Евразия и занимавший должность президента Киевстар в Украине, решил покинуть группу", – отметили в Veon.

Комаров родился в 1972 году. Окончил Киевский политехнический институт, начинал карьеру в 1994 году в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи. С 1997 по 2002 год работал в компании Globalstar в области маркетинга и продаж.

В 2002 году был приглашен на пост директора по развитию бизнеса в Adell Saatchi & Saatchi (Видео Интернешнл Киев). В 2004 году стал генеральным директором этого рекламного агентства, а позже возглавил группу Видео Интернешнл в Украине.

На протяжении 2007-2013 годов был генеральным директором компании GroupM в Украине.

В июле 2013 года получил приглашение из Казахстана возглавить местный офис российского мобильного оператора Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 возглавил компанию.

"Страна" сообщала, что президент "Киевстара" Чернышов официально ушел в отставку.

Также президент "Киевстара" уйдет в отставку. Одним из поводов может быть критика Порошенко - источник.