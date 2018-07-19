В киевском аэропорту "Борисполь" туристы почти на 10 часов задержали рейс в Хургаду (Египет). Протестовавших, из-за постоянных переносов вылета, людей пугали полицией с автоматами.

Самолет должен от авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 02:00, однако его переносили несколько раз. Изначально рейс задержали на 3 часа, передает издание "Информатор".

На звонки людей туроператору Anex Tour, который организовывал данный рейс, там отвечали, что перенос связан с оптимизацией полетной карты.

Около пяти часов утра, когда туристы и экипаж уже ждали подачи самолета, к ним подошел представитель авиакомпании Azur Air и сообщил, что вылет переносится еще минимум на полтора часа. После этого разозленные пассажиры попытались заблокировать гейт. Чтобы утихомирить людей и освободить гейт администрации аэропорта пришлось вызвать полицию с автоматами.

Около 08:45 людям принесли воду и бутерброды. Также туристы злополучного рейса написали заявления в авиакомпанию по поводу случившегося. После почти 10 часов ожидания туристы все-таки вылетели в Хургаду.

Как сообщала "Страна", украинские туристы снова застряли, пытаясь улететь из Львова в Египет. По информации пресс-службы, причина задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса.

Напомним, что жена убитого в Турции украинца рассказала о своей беседе с нашим консульством.