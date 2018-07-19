Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный официальный визит в Грецию после высылки двух российских дипломатов из-за Македонии.

Об этом агентству ТАСС в четверг, 19 июля сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов.

"Думаю, что в нынешней ситуации это (визит - Прим.Ред.) теряет актуальность, по меньшей мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре", - отметил российский дипломат.

Он подтвердил, что Россия также вышлет греческих дипломатов. Однако сроки высылки и количество высланных - не сообщил.

"Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких объемах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, меры будут", - сказал Маслов.

В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающих против соглашения о переименовании Македонии.

Власти Афин также заблокировали въезд в страну другим российским чиновникам.

Информация о том, что Греция высылает российских дипломатов, появилась первоначально в греческой газете Kathimerini, которая со ссылкой на источники сообщила, что Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Sky подтвердил информацию о высылке дипломатов.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось огромное давление британских и американских партнеров в вопросе высылки дипломатов.

Как сообщала "Страна", ЕС завершает программу финансовой помощи Греции. На встрече в Люксембурге было подтверждено выполнение Грецией всех условий предоставления помощи, "что свидетельствует о завершении программы".

Напомним, что соглашение о переименовании Македонии уже подписано.