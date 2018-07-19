В ОБСЕ выразили большую озабоченность в связи с недавним задержанием в Украине и экстрадицией журналиста в Турцию.

Об этом сказано в письме украинским властям представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира, сообщает сайт организации.

Как писала "Страна", 12 июля Юсуф Инан, блогер и журналист был задержан украинскими властями в Николаеве и экстрадирован в Турцию.

"Журналисты не должны подвергаться преследованию за выражение своего мнения. Вызывает озабоченность тот факт, что критически настроенный журналист был экстрадирован в Турцию. Я прошу украинские власти уточнить, были ли приняты во внимание его свобода выражения мнений и право на апелляцию”, - сказал Дезир, отметив, что в Турции Инана обвинили в том, что он является членом движения Гюлена, противника президента Эрдогана.

В своем письме представитель напомнил о случаях, когда власти приняли решение не депортировать журналистов, таких, как дела Фикрета Гусейнли и Жанар Ахметовой, апелляция которых продолжается.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ наблюдает за развитием СМИ во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. Он обеспечивает раннее предупреждение нарушений свободы выражения мнений и свободы СМИ и способствует полному соблюдению обязательств ОБСЕ по свободе СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Генпрокуратуре впервые подтвердили, что Украина выдала Анкаре турецкого оппозиционного журналиста.

Также "Страна" публикует список турецких граждан, которых собираются похитить и вывезти из Украины.