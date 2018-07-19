Уже бывший генеральный директор "Киевстар", который сегодня официально ушел в отставку, Петр Чернышов рассказал подробности ухода с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне недавно исполнилось 50 лет и я на очень многие вещи взглянул по-другому. Есть много стран, которые очень хочется посетить. Есть много книг, которые долго откладывал. Есть трое детей, на которых почти никогда не хватало времени - но его остается все меньше. И здоровье вместе с ЗОЖ:) И новые открытия, впечатления, достижения - у меня большие планы на себя!" - рассказал Чернышов.

По его словам, за время его пребывания на посту гендиректора "Киевстара" у компании дела пошли вверх и они обошли всех конкурентов в отрасли телекоммуникаций. В частности, он рассказал о рекордных доходах за 2017 год и за первое полугодие 2018 года.

"Что будет дальше? Я спокоен за "Киевстар": еще будет много интересных проектов запущено и объявлено в 2018 году и, особенно, в 2019 - но о них теперь пусть говорит новый СЕО. Я передаю ему растущую компанию в очень хорошем состоянии, и уверен, что "Киевстар" продолжит уверенное движение вперед к новым рекордам, по заветам Джима Коллинза в книге "От хорошего к великому", как это было и с "Карлсберг Украина" после нашего расставания", - подчеркнул Чернышов.

Фото: facebook.com/peter.chernyshov

Ранее "Страна" сообщала, что президент "Киевстара" уйдет в отставку. Одним из поводов может быть критика Порошенко - источник.

Также Киевстар за год нарастил доход до 4,3 млрд гривен.