В Госдепе (внешнеполитическом ведомстве) США озвучили три предложения о нормализации отношений с Россией по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, передает пресс-служба Госдепа.

Первая идея заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из России и США.

Второе - создание экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов, а также экс-военных обеих стран.

Кроме того, предлагается проводить встречи членов Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Представитель Госдепа США назвала все эти предложения достаточно "скромным", но хорошим началом.

Как сообщала "Страна", Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.

"Некоторые ненавидят то, что я хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным. Они предпочли бы начать войну, лишь бы только не видеть этого. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа", - написал президент США на своей странице в сети Twitter.

Отметим, что после встречи Путина и Трампа в "Нафтогазе" заявили о готовности рассмотреть мировую с "Газпромом".