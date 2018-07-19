Исполнитель Олег Винник решил начать университетскую карьеру. Певец стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом рассказал ректор ВУЗа Михаил Поплавский в Facebook.

В комментариях звучат предположения о стремительном росте рейтинга университета после "звездного трансфера" в команду преподавателей.

Пользователи хвалят идею главы университета и прогнозируют значительное увеличение престижности ВУЗа у девушек.

Фото: facebook.com/MMPoplavskiy

Как сообщала "Страна", Олег Винник с успехом продолжает и сольную карьеру. Его концерт вызвал километровые заторы в Ужгороде.

А новый работодатель Винника поющий ректор Михаил Поплавский задекларировал миллионные доходы, а также права на ряженку и вареники. Среди прочего он получил доход от научной деятельности в Варшавской школе гуманитарных наук и Высшей школе менеджмента в Варшаве.