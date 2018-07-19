Сегодня, 19 июля в Запорожье самолетом доставили тело украинца Андрея Совы, который умер после драки с россиянином Андреем Похвальным в турецком отеле.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс "Запорожье - Анталия", - прокомментировали на запорожской таможне.

После выхода из самолета всех пассажиров гроб с телом погибшего перевезли на таможенный склад.

Фото: ukrinform.ua

Родственники Совы с самого утра приехали в аэропорт, однако от общения с журналистами отказались.

Известно, что жена погибшего Светлана вернулась в Запорожье в воскресенье, 15 июля.

По информации турецких СМИ, россиянина, который дрался с Совой, арестовали, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. СМИ также опубликовали фото жителя Ростовской области.

Фото: star.com.tr

Также появилась фотография погибшего украинца.

Фото: star.com.tr

Ранее "Страна" сообщала, что тело украинца, убитого в Турции, четвертый день не могут доставить в Запорожье.

Также "россиянин был злой из-за проигрыша сборной". Стали известны обстоятельства избиения украинца в Турции.