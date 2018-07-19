Тело украинца, погибшего после драки с россиянином в Турции, привезли в Запорожье
Сегодня, 19 июля в Запорожье самолетом доставили тело украинца Андрея Совы, который умер после драки с россиянином Андреем Похвальным в турецком отеле.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Это был не специальный борт, а пассажирский самолет, выполнявший рейс "Запорожье - Анталия", - прокомментировали на запорожской таможне.
После выхода из самолета всех пассажиров гроб с телом погибшего перевезли на таможенный склад.
Фото: ukrinform.ua
Родственники Совы с самого утра приехали в аэропорт, однако от общения с журналистами отказались.
Известно, что жена погибшего Светлана вернулась в Запорожье в воскресенье, 15 июля.
По информации турецких СМИ, россиянина, который дрался с Совой, арестовали, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. СМИ также опубликовали фото жителя Ростовской области.
Фото: star.com.tr
Также появилась фотография погибшего украинца.
Фото: star.com.tr
Ранее "Страна" сообщала, что тело украинца, убитого в Турции, четвертый день не могут доставить в Запорожье.
Также "россиянин был злой из-за проигрыша сборной". Стали известны обстоятельства избиения украинца в Турции.