Мероприятия по случаю празднования в Киеве 1030-летия Крещения Руси по приглашению УПЦ посетят делегации почти всех поместных православных церквей мира.

На данный момент почти все подтвердили свое участие и прислали информацию о том, кто будет представлять каждую церковь, сообщил Стране глава департамента Внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич. В частности, по его словам, делегацию Константинопольского патриархата возглавит митрополит Галльский Эммануил.

Он подчеркнул, что владыка Эммануил является взвешенным и умеренным иерархом, поэтому особых новостей по Томосу ждать не следует. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко выражал надежду, что к 1030-летию Крещения Руси Украине будет предоставлен Томос по автокефалии.

«На прошлой неделе был Синод в Константинополе и никаких решений на эту тему принято не было. То есть 28 июля Томоса точно не будет, несмотря на пустые обещания наших государственных мужей», - рассказал замглавы Синодального отдела Украинской Православной Церкви по Внешнецерковным связям, протоиерей Николай Данилевич

Он также считает, что слухи, которые курсируют в провластных СМИ о том, что 28 июля в Киеве будет вручен Томос, запускаются нарочно.

«Все эти заявления (о предоставлении Украине Томоса) - это неправда. Говорили уже нам, что Томос будет 28 мая или в конце июня, а приедут его вручать 28 июля. И что? И 28 мая прошло, и июнь прошел, и 28 июля проходит, и очевидно, что и августе пройдет так же. В августе нам скажут, что переносится на сентябрь. Пусть все те, кто об этом говорит, не обманывают людей и не порождают у них завышенных ожиданий. Они это все вынуждены говорить, чтобы сохранить лицо, а точнее сохранить хорошую мину при плохой игре».

Напомним, раньше глава украинской греко-католической церкви отец Святослав Шевчук заявил, что не собирается участвовать в поместной церкви в случае получения томоса.

Перед этим спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина уже летом-осенью может получить Томос об автокефалии и тогда новую поместную церковь создадут в 2018 году.