Евросоюз ввел тарифные квоты для 11 видов металлопродукции из Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

Сегодня вступило в силу соответствующее решение Еврокомиссии.

Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел - первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот на металлопродукцию из Украины, потому что Киев имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС.

В сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией.

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