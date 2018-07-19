Петр Чернышов покидает пост президента "Киевстар".

Об этом сообщила пресс-служба компании VEON, которая является акционером мобильного оператора.

Причины ухода Чернышова не уточняются, однако сообщается, что он покидает группу совсем и что он "решил покинуть группу".

Его место пока займет исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров, который будет временно исполнять обязанности исполнительного директора "Киевстар" в дополнение к текущим обязанностям.

О том, что Петр Чернышов уходит с поста президента "Киевстар" стало известно во вторник, 17 июля. Об этом журналистам сообщили источники. Среди причин увольнения, которые называли участники рынка - заявление Чернышова, что во время тендера 4G президент Украины Петр Порошенко нарушил закон, что могло не понравится Veon.

В одном из интервью Чернышов рассказал, что было странным, что президент присутствовал на торгах. И что он не просто зашел, а остановил аукцион, что не предусмотрено правилами торгов.

"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку - торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг еще не начинался, фактически аукцион прервался", - отметил Чернышов.

Он добавил, что в развитой западной стране такого бы никто не сделал

"Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?", - сказал Чернышов.

19 июля он подтвердил информацию о своей отставке. И отметил, что отставка была для него неожиданностью, а его региональный отдел расформировали.

"Мне кажется, я еще не все успел в компании и не со всеми вызовами справился. Фокусируясь на внешних вызовах, недостаточно внимания уделял внутренним – и расформирование Региона Евразия как структуры – оказалось для меня неожиданностью", - написал он в Facebook.

Он добавил, что расставание с VEON будет гладким и теперь он займется семьей, здоровьем, а на ежедневную работу в офисе его не тянет и что он готов к изменениям.

Фото: facebook.com/peter.chernyshov

Петр Чернышов возглавил "Киевстар" в июне 2014 года. В февраля 2018 года он был назначен главой евразийского направления по развитию компании Veon.

Александр Комаров учился в киевском политехе и начинал карьеру в Украине. В 2013 году он получил предложение от Beeline (Казахстан) и был назначен главным коммерческим директором. В 2016 году он возглавил компанию.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевстар за год нарастил доход до 4,3 млрд гривен.

Также "Киевстар" поднял тарифы после запуска 4G.