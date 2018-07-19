На днях в Харькове руферы беспрепятственно проникли на территорию танкового склада и опубликовали видео смелой прогулки, во время которой их никто не задерживал.

Это вызвало огромный скандал и заставило чиновников от обороны понервничать - ведь на четвертый год военного конфликта в крупном городе Украины по сути никем не охраняется стратегический объект. И это после многочисленных взрывов на военных складах по всей стране.

Что самое интересное, пока за эту явную халатность никто не уволен и не наказан. Хотя власти уже возбудили уголовное дело.

"Страна" рассказывает все подробности инцидента.

Проникновение на склад

Харьковские руферы заявили, что проникли на неохраняемый склад с танками. Парни ходили по заброшенным и полузаброшенным обьектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то подобного. Видео своей прогулки по объекту они разместили в YouTube 15 июля. В ролике видно, что на объекте отсутствует охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не заперты.

Блогеры насчитали три сотни боевых машин. Кроме старых списанных и поставленных на хранение танков, они обнаружили 10 новых украинских танков Т-64БВ "Булат". На них были бирки-пломбы. Неподалеку стоял и танковоз.

Авторы ролика также проникли в бункер и засняли, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения.

За все время, пока руферы ходили по территории склада, они не увидели ни одного человека, и им никто не противодействовал.

В видео говорится, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

По описанию расположения площадки, видео снято на территории Харьковского бронетанкового завода, где ремонтируется военная техника.

Проверяют охрану

"Укроборонпром" проводит расследование состояния охраны периметра Харьковского бронетанкового завода. На предприятии утверждают, что видео снято именно на территории завода, где ремонтируется военная техника, а не на заброшенной военной базе, как утверждали блогеры.

По состоянию на сегодня соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному за хранение этого имущества не заключены, однако в "Укроборонпроме" утверждают, что принимали меры для того, чтобы уладить этот вопрос.

Концерн объяснил, что это избыточное имущество министерства обороны Украины. Согласно законодательству, у предприятий, входящих в него, нет полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение, пояснили на предприятии.

Реакция полиции

На основании видео о проникновении на завод полиция открыла уголовное производство.

"Следователь отдела спецполиции ГУ НП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к несанкционированной видеосъемке.

Объяснения Минобороны

После появления видео в Министерстве обороны заявили, что бронетехнику, обнаруженную руферами, после ремонта и модернизации передадут ВСУ.

"О ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указанная военная техника будет передана в состав Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Старая техника находилась на территории завода с 2004 по 2010 год под различными решениями руководства Минобороны на то время. Решения относительно ее дальнейшего использования не принимались до 2014 года, рассказали в министерстве. Лишь в 2014 году Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники, чтобы ее пересчитать, оценить техническое состояние и по необходимости отремонтировать. После инвентаризации, которая продолжается в настоящее время, будет принято решение о том, каким образом технику вернут в состав ВСУ.

"А если бы это был российский диверсант?"

В социальных сетях возмутились тем, что танки стоят без охраны. Так, известный волонтер Юрий Касьянов написал: "А что, никого до сих пор не расстреляли ещё за этот факт предательства?.. Потому что во время войны - особенно во время войны - такая безалаберность, такое разгильдяйство, такое отношение к дорогостоящей и столько необходимой военной технике - и есть предательство.

Да, попробуйте вот так вот просто залезть на подворье к кому-нибудь из наших депутатов или чиновников... Там тебе сразу найдутся и частная охрана, и полиция, и СБУ, и ребятки Гелетея... Шагу не сделаешь - запакуют, отвезут в суд, и впаяют срок по самое не хочу, чтобы другим не повадно было.

Это не к тому, что надо наказать ребят, которые проникли на неохраняемый склад. А к тому, что надо расстрелять тех, кто военную технику не охраняет".

Блогер Павел Ленец также возмущается: "Харьковский видеоблогер Dima Total ради прикола залез на украинские военные склады и выложил на ютуб, как там без охраны стоят десятки единиц новой военной техники, включая танки.

За несколько часов прибывания ребят на складах и видеобзора, их так и не обнаружили, хотя они не скрывались. Склады просто никто не охранял. Скажите, как это все называется?

Если бы это был не украинский видеоблогер, а российский диверсант - Украина бы потеряла 12 июля техники на сотни миллионов, а может и миллиарды долларов.

Причем мы уже потеряли таким образом боеприпасов на миллиарды долларов, в ходе взрывов на других складах, которые также никто не охранял.

За такое безобразие целая вертикаль должна терять погоны".

Кроме того, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что даже заседание Киевсовета охраняется в разы лучше, чем военные базы с множеством оружия. Видео снял сегодня блогер Кирилл Яковлев.