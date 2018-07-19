Львиная доля финансовой помощи, выделяемой Украине странами-донорами и международными организациями на реформы - уходит на содержание офисов организаций- получателей. До целевого потребителя доходит не более 20% всех средств. Об этом сообщает издание БизнесЦензор.

По данным журналистов, основную часть средств освоили специально создаваемые структуры, которые близки украинским чиновникам из Кабмина и Администрации Президента Украины.

Согласно данным Минэкономразвития, с 2014 года Украине было предоставлено $1,75 млрд международной донорской помощи, и эта сумма почти в 4 раза превышает объем средств, предоставленных за предыдущее десятилетие с 2003 до 2013 года.

Авторы исследования приходят к выводу, что большая часть средств выделяется иностранным организациям в Украине. То есть, фактически иностранные правительства платят собственным структурам, чтобы те консультировали украинские государственные органы: как правильно проводить реформы.

Еще один фактор, который отмечают авторы – связь украинских организаций-бенефициаров грантовой помощи с должностными лицами. Украинские бюрократы направляют донорские средства не на практическую помощь, а на обустройство собственных офисов, жилья и назначают себе и своим протеже солидную заработную плату.

Авторы публикации выделили 13 реформ, которые финансируют зарубежные партнеры и отметили, что больше всего средств было выделено на реформу децентрализации – $171 млн, на реформу Госпогранслужбы – $169 млн, на реформу армии – $160 млн, а на реформу полиции – $130 млн.

Другие направления не стали приоритетом для грантодателей, но суммы на их реализацию также выделялись солидные.

Например, на судебную реформу, о которой 81% населения либо не знает вообще ничего, либо знает недостаточно (согласно данным соцопроса, проведенного в июне компанией GFK), было выделено 56 млн долларов. На реформу образования – 36 млн, на здравоохранение – 17 млн. Авторы отмечают, что об этих реформах население Украины также мало информировано и они не пользуются поддержкой у граждан страны. Медреформу поддержали 29%, при этом 45 высказались "Против", а реформу образования не поддержала треть украинцев и только 28% высказались "За".

Среди всех бенефициаров грантовой помощи больше всего средств "освоили" Минрегионстрой, Погранслужба, Минобороны и МВД. В общей сложности международные доноры выделили на них 1,1 млрд долларов США.

Украинский фонд социальных инвестиций, который возглавляет бывший чиновник Государственной финансовой службы Андрей Лактионов получил грант в размере 14 млн евро. Программа, которую реализует фонд предусматривает строительство жилья и инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса. На третьей позиции – упоминавшееся выше КП "Львовтеплоэнерго". Сумма гранта составила 10 млн евро.

Однако самыми интересными, по мнению авторов исследования, являются гранты, бенефициаром которых выступает Администрация Президента.

К примеру, грант в размере $3,35 млн, предоставленный на поддержку реформ в Украине. Бенефициаром является ГО "Фонд поддержки реформ в Украине", возглавляемый Юрием Шкилем. Кроме упомянутого гранта, эта общественная организация получила финансирование от ЕБРР на реализацию проекта "Консолидация экспортного потенциала и содействие доступу на внешний рынок малого и среднего бизнеса" в размере $1,5 млн и проекта "на поддержку реформ финансового сектора в Украине" в размере $600 тысяч.

Авторы публикации нашли связь между общественной организацией "Фонд поддержки реформ" и заместителем главы Администрации Президента Алексеем Филатовым. Фирма его гражданской жены Анны Бабич – "ЕКВО" (Aequo) является соучредителем фонда. При чем "ЕКВО" (Aequo) была создана всего спустя два дня после того, как Алексей Филатов был назначен на должность замглавы АПУ. До этого он и Анна Бабич были партнерами в юрфирме "Василь Кисиль и партнеры".

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