В четверг, 19 июля 2018 года в офис Центрального Комитета Компартии Украины в Киеве ворвались с обыском. Силовики, некоторые из которых были с автоматами. Они представились киберполицией.

Сотрудники киберполиции пытались приступить к обыску, не дожидаясь прибытия адвокатов КПУ, но затем все же решили соблюдать все законные процедуры, указано в опубликованном сообщении пресс-службы партии.

"Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела",- заявил журналистам лидер КПУ Петр Симоненко.

Напомним, что 8 мая 2018 года, в канун Дня Победы, сотрудники СБУ нагрянули к Петру Симоненко с обыском, по итогам которого пресс-центр спецслужбы распространил информацию о найденных в ходе обыска агитационных материалах, "направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти", а также пистолете АПС с глушителем и 120 патронами к нему

Аналогичные "операции" СБУ провела в квартирах Михаила Кононовича и ряда других активистов.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге националисты напали на бывших коммунистов и облили зеленкой депутата облсовета. А потом сами вызвали полицию.

Напомним, что самым влиятельным человеком в мире Forbes назвал коммуниста.