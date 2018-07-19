К полудню 18 июля в стационаре остается 16 человек, госпитализированных после употребления фастфудов во львовском общепите "Tomash Kebab" (ул. П. Кулиша, 10).

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 13 июля поступило сообщение о госпитализации в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и инфекционное отделение Пустомытовского центральной районной больницы пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция.

Все они питались в общепите "Tomash Kebab" (ул. П. Кулиша, 10).

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По состоянию на 12.00. 18 июля всего за помощью обратились 30 человек (1 ребенок), из них госпитализированы 28 человек (22 человека - в ЛОИКЛ, 4 человека - в Пустомытовском ЦРБ, 1 человек - в Червоноградской ЦРБ, 1 человек - в Новояворовске Г Л № 1). Выписано с ЛОИКЛ - 12 человек, в стационаре остается 16 человек.

После получения результатов бактериологических обследований, пациентам, которые выписались установлен диагноз "сальмонеллез".

Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.

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